Sopayla döve döve öldürdü: Eskişehir'deki husumette kan aktı

Eskişehir Tepebaşı’nda aralarında husumet bulunan A.K. (47), Yenibağlar Mahallesi’nde karşılaştığı Hasan Hüseyin Doğruk’u (60) tartışmanın ardından sopayla darbetti. Ağır yaralanan Doğruk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 28.09.2025 14:17

Paylaş



ABONE OL

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde sopayla darbedilen kişi hastanede hayatını kaybetti.

Hasan Hüseyin Doğruk (60), aralarında husumet bulunan A.K. (47) ile Yenibağlar Mahallesi Yorulmaz Sokak'ta karşılaştı.

Burada ikili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K, Doğruk'u bir süre darbetti. Daha sonra kaçan Doğruk'u yakalayan A.K. elindeki sopayla vurmaya başladı.

Ağır yaralanan Doğruk, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen olayın şüphelisi A.K, polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN