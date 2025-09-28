Saray'da tilki ile görenleri güldüren sohbet kamerada

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir vatandaşın yazlık evine gelen tilkiyle sohbeti ilginç ve eğlenceli anlara sahne oldu.

Giriş Tarihi: 28.09.2025 14:10

Tekirdağ'ın Saray ilçesi Sefaalan Mahallesi'nde yaşayan Hayrettin Tekin'in yazlık evine konuk olan tilkiyle arasında geçen diyalog izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu. Evine giren tilkiye samimi sözlerle hitap eden Tekin'e, hayvanın da korkmadan yaklaşmasıyla ortaya renkli görüntüler çıktı.

Yaşanan bu anlar, görenler tarafından ilgiyle takip edildi.