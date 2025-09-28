Ormanda gömülü bulunmuştu! Ölümünde terör izi iddiası

Ankara’da cesedi bulunan nakliyeci 65 yaşındaki Binali Aslan, Mersin’de ormanlık alanda gömülü bulundu. MOBESE kayıtlarına göre, Terörle Mücadele Şube ekiplerince aranan iki terörist, Aslan’ı araca bindirip Gölbaşı’na kadar araç kullandırdıkları ortaya çıktı. Sonrasında ise Gökhüyük’te teröristlerin direksiyon başına geçtiği görüldü.

Giriş Tarihi: 28.09.2025 10:05

Ankara'da cesedi bulunan nakliyeci Binali Aslan'ın cenazesi toprağa verildi. Talihsiz şoförün Terörle Mücadele Şube'nin yürüttüğü soruşturmada son olarak iki teröristle birlikte aynı araçta görüntülendiği ortaya çıktı.

Binali Aslan (DHA)

İKİ TERÖRİST İZİ

Sabah'ın haberine göre Ankara'da 21 Eylül'de ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 65 yaşındaki Binali Aslan, Mersin'de ormanlık alanda gömülü olarak bulundu. MOBESE kayıtlarında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan iki teröristin otogarda Binali Aslan'ın yanına gelerek şoförü araca bindirdikleri, Gölbaşı mevkiinde Aslan'ın direksiyon başında teröristlerle seyir halinde olduğu, Gökhüyük mevkiinde ise araçta Aslan'ın bulunmadığı ve teröristlerin direksiyon başına geçtiği tespit edildi.

Aslan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Şüpheli araç ve iki terörist aranıyor.

