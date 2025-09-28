Yaşam

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu! 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 388 gram sentetik kannabinoid, 76 gram esrar, 46 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ve 19 bin 285 lira nakit para ele geçirildi. Operasyon kapsamında 9 şüpheli gözaltına alınırken 4'ü tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında ekipler, İzmit'te, Başiskele'de ve Çayırova'da belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonlarda 9 şüpheliyi yakaladı.

Operasyonlarda 388 gram sentetik kannabinoid, 76 gram esrar, 46 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ve 19 bin 285 lira nakit para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K, E.C, A.Y. ve İ.E nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, G.K, T.K, A.C.Ş, R.K. ve B.O. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

