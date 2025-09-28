Kilis'te motosiklet kazası: 3 kişi yaralandı
Kilis'te iki motosiklet sürücüsü çarpışması sonucu kaza medyana geldi. Olayda 3 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kilis'te Ö.B. idaresindeki 79 MA 7262 plakalı motosiklet, İsmet Paşa Mahallesi Ali Metin Dirimtekin Caddesi'nde, M.M. yönetimindeki 79 ABT 481 motosiklet ile çarpıştı.
Kazada sürücüler ile motosikletteki R.H. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.