Kastamonu'da iki katlı ev ve ahırda yangın

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan iki katlı ev ile bir ahırda yangın çıktı. Alevler kısa sürede hızla yayılırken bina kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Dağbelören köyü Düvenüzü Mahallesi'nde Şinasi D.'ye ait evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğinde bulunan ahıra da sıçradı. Köylülerin ihbarı sonrasında bölgeye Taşköprü Belediyesi itfaiye ve Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yoğun çabaları sonrasında yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında iki katlı ev ile ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.



