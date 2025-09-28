Karaman’da yol kenarında bulunan yaralı leylek koruma altına alındı

Karaman’da bir vatandaş tarafından yol kenarında yaralı ve bitkin halde bulunan leylek koruma altına alındı.

Giriş Tarihi: 28.09.2025 11:14

Edinilen bilgiye göre, Hasan Çelebi isimli vatandaş sokakta yürürken Hamidiye Mahallesi Karaman Adliyesi yanındaki boş alanda uçamayan leyleği gördü. Çelebi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polis ekibi sevk edildi. HAYDİ ekibi yaralı leyleği yakalayarak koruma kafesi içerisine koydu. Leylek daha sonra Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne götürülerek teslim edildi.

Yaralı leyleği fark eden Hasan Çelebi, "Leyleği yaralı vaziyette yolun kenarında bulduk. Polis ekiplerine ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne haber verdik. Sağ olsunlar emniyet güçlerimiz geldi. Yaralı leyleği aldılar ve götürdüler" diye konuştu.

Yaralı leyleğin, tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.