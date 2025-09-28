Kadıköy’de hafif ticari araç motosiklete çarptı: Kaza anı kamerada

Giriş Tarihi: 28.09.2025 20:06

Kaza, saat 19.15 sıralarında Kadıköy Suadiye Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi üzerinde meydana geldi.

41 D 0257 plakalı Fiat marka hafif ticari aracın sürücüsü, aniden kontrolsüz şekilde sağa dönüş yaptı. Bu sırada yanında ilerleyen 34 GEC 261 plakalı motosiklete çarpan araç, kısa süreli paniğe neden oldu.