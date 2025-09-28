Iğdır’da zırhlı polis aracıyla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Iğdır-Doğubeyazıt kara yolunda meydana gelen trafik kazasında zırhlı polis aracı ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 28.09.2025 14:42

Edinilen bilgiye göre bugün öğle saatlerinde Iğdır - Doğubeyazıt kara yolunda meydana gelen kazada Özel Harekat Polis aracı ile otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada biri polis memuru 2'si ağır toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.