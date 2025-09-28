Erzurum'da boya fabrikasında yangın! Müdahale sürüyor

Erzurum Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir boya üretim tesisinde çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. İtfaiye ekiplerince yangına müdahale sürüyor.

Giriş Tarihi: 28.09.2025 17:53

Paylaş



ABONE OL

Erzurum Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir boya üretim tesisinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

OSB'de bulunan bir boya üretim tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN