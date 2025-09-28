Elazığ'da iki kişi arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Elazığ'da iki kişi arasındaki kavga bıçaklı saldırıya dönüştü. Olayda 1 kişi yaralanırken saldırgan koşarak uzaklaştı. Ekipler tarafından şüpheli her yerde aranırken yaralı ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Giriş Tarihi: 28.09.2025 22:28

Olay, Üniversite Mahalle'sinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri tespit edilemeyen iki kişi arasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi yaralanırken, yaralayan şahıs olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kavga yerinde inceleme yaparken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

