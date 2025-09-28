Avrupa'nın nostalji treni yeniden Türkiye'ye geliyor: Orient Ekspres 1 Ekim'de İstanbul'da olacak

Giriş Tarihi: 28.09.2025 10:35

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Venice Simplon Orient Ekspres'in bu yıl ikinci kez Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, trenin Paris'ten başlayan seferinin 1 Ekim'de İstanbul'a ulaşacağını bildirdi.

İKİNCİ KEZ TÜRKİYE'YE GELECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa'nın en prestijli trenlerinden biri olan Venice Simplon Orient Ekspres'in bu yıl ikinci kez Türkiye'ye geleceğini belirtti. Bakan Uraloğlu, trenin bu yılki ilk seferini 4 Haziran'da Türkiye'ye giriş yaparak gerçekleştirdiğini ve 6 Haziran 2025 tarihinde İstanbul'dan ayrıldığını hatırlattı.