Adana'da tatlıcı panelvanı alevlere teslim oldu

Adana’nın Kozan ilçesinde park halindeyken alev alan seyyar tatlıcı panelvanı paniğe yol açtı. Araçtaki yangın kısa sürede büyüyüp tüpün patlamasına neden oldu.

Giriş Tarihi: 28.09.2025 12:00

Paylaş



ABONE OL

Adana'nın Kozan ilçesinde park halindeyken alev alan seyyar tatlıcı panelvanı, paniğe yol açtı.

Olay, Kozan–Adana Karayolu Savruk Suyu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tatlı satışı yapan seyyar panelvanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle araçtaki tüp patladı. Patlama sesini duyan vatandaşlar büyük korku yaşarken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Arcak araçtan geriye demir yığını kaldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN