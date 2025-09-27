Zonguldak'ta feci kaza! İki kişi hayatını kaybetti
Zonguldak'ta üst geçidin direğine çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler morga kaldırıldı.
Karadeniz Ereğli istikametinden Alaplı'ya giden E.K.G. (21) idaresindeki 46 BA 791 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde sürücü E.K.G. ile yolcu F.S'nin (19) hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler morga kaldırıldı.