TCG Bora hücumbotu Muğla'da ziyarete açıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Preveze Deniz Zaferi'nin 487. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla TCG Bora hücumbotu ziyarete açıldı. Ziyaretçileri karşılayan mürettebat, geminin özelliklerini ve yapılış hikayesini anlatarak bilgi verdi.
Deniz Kuvvetlerine ait 8 gemi ile 8 liman ziyareti etkinliği kapsamında Marmaris Cruise Port Limanı'ndaki büyük iskeleye bağlanan gemi, ilçe sakinlerinin yanı sıra turistlerin de ilgisini çekti.
Limana çocuklarıyla gelenler, Türk Deniz Kuvvetlerinin Kılıç sınıfı hücumbotlarından birini yakından görme ve inceleme fırsatı buldu.
