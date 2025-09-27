Şanlıurfa'da otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Mehmet Sabri Tata idaresindeki 44 ADY 699 plakalı kamyonet, Dicle Mahallesi'nde, Cuma Küçükkılıç yönetimindeki 21 DT 682 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ile kamyonetteki yolcular Gülbahar ve İbrahim Efe Tata yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.