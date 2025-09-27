Ordu'nun tescilli üzüm suyu sofraları lezzetlendiriyor

Ordu'da halk arasında 'kokulu üzüm' diye bilinen isabella, Ünye Belediyesinin girişimleri ve üreticilerin desteğiyle üzüm suyu olarak ekonomiye kazandırıldı.

Giriş Tarihi: 27.09.2025 12:06

Antioksidan özelliği ve yoğun aromasıyla beğenilen isabella üzümü, son yıllarda yürütülen çalışmaların ardından üreticilere ekonomik katkı sağlayan ürün haline geldi.

Ünye Belediyesinin üzüm suyu tüketiminin artırılması amacıyla üç yıl önce başlattığı "Dalda ürün kalmasın, köylünün mahsulü ziyan olmasın" projesi kapsamında çiftçilerin hasat ettiği üzümlerin toplanmasına başlandı.

Belediyenin sosyal tesislerine getirilerek seri üretimle şişelenen üzüm suları, Ünye Belediyesinin girişimleriyle bir süre önce "Ünye İzabella Üzüm Suyu" ismiyle coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, pandemi sürecinde yöresel ürünlerin tüketilmesinin ne kadar önemli olduğunu gördüklerini söyledi.

Yöresel ürünlerin hayata döndürülmesi ve aynı zamanda ticari ürün olarak raflarda yerini alarak ekonomiye kazandırılması için ciddi girişimlerde bulunduklarını dile getiren Tavlı, bu çalışmaların içerisinde en önemlilerden birisinin isabella üzümüne yönelik olduğunu aktardı.

Tavlı, özellikle üzüm suyunun unutulmaya yüz tuttuğuna işaret ederek, "Bizim yaptığımız çalışmalar neticesinde isabella üzümünü tekrar doğal haliyle içilebilir nitelikte üretimini başlattık. İstenilen ve tercih edilen bir ürün olduğu için de coğrafi işaret tescil belgesi için başvurduk. Sonucunda ürünümüzün suyunu coğrafi işaretli olarak tescilletmiş olduk." dedi.

Her yaz döneminin bitiminde bölgede hasadı yapılan üzümleri çiftçilerden ücretleri karşılığında satın aldıklarını belirten Tavlı, daha sonra kadın çalışanlar tarafından üzüm suyunun hazırlandığını ve şişelendiğini ifade etti.

Proje kapsamında 30 kadının istihdam edildiği bilgisini veren Tavlı, aynı zamanda kadınlara yönelik istihdam oluştuğunu vurguladı.

"LEZZET BAKIMINDAN ÇOK BEĞENİLEN ÜRÜN HALİNE GELDİ"

Üzümün bağdan toplanması, çiftçiden toplanması ve suyunun elde edilmesi gibi zorlu bir süreçten geçtiğini ifade eden Tavlı, şunları kaydetti:

"Bu zorlu süreçten sonra isabella üzümünün kalitesini, lezzetini ve kadın çalışanlarımızın emeğini, ürünü yudumladığımızda hissettiğimizi söyleyebiliriz. Aynı şekilde tüketen vatandaşlarımızın da beğenilerini gördüğümüzde mutlu oluyoruz. Proje kapsamında üzümün lezzet bakımından çok beğenilen ürün haline geldiğine hepimiz şahit olduk."

Belediyenin sosyal tesis sorumlusu Gül Alıcı ise projenin başarılı şekilde devam ettiğini belirterek, "İlk yıllarda üreticiden 3 ila 5 ton arasında ürün aldık. Şu anda 25-30 ton üzümü üreticilerden kendilerinin istediği fiyattan alıyoruz." dedi.

Üzüm suyunun yapım aşamalarına değinen Alıcı, "Üzümler tesise getirildikten sonra tek tek seçilerek yıkanıyor. Daha sonra tencerelerde sıkma işlemini gerçekleştiriyoruz. Ardından kaynatma sürecini yapıyoruz. Son olarak üzüm suyunu şişeleyerek satışını gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Ünye İzabella Üzüm Suyu'nun tescillenmesinin önemli olduğuna işaret eden Alıcı, tescille bu ürüne ne kadar değer gösterildiğinin ortaya konulduğunu sözlerine ekledi.

Üzüm üreticisi Aydın Demir de projeyi desteklediklerini dile getirerek, "Köylünün üzümleri artık ziyan ve çöp olmaktan kurtuldu. Bu sayede çiftçilere destek olunuyor." ifadesini kullandı.