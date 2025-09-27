Nevşehir’de feci kaza! Patpat ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Nevşehir'in ‘patpat’ olarak adlandırılan tarım aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü , 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Ürgüp ilçesi Karacaören köyü yolu üzerinde meydana geldi. M.A. yönetimindeki 38 EZ 284 plakalı otomobil ile Alperen Efe'nin (26) kullandığı 'patpat' olarak adlandırılan tarım aracı çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 'patpat' sürücüsü Alperen Efe olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 4 kişi, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Alperen Efe'nin cenazesi ise morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

