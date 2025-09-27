Gaziantep'te korkunç kaza! İneğe çarptı hayatını kaybetti
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. 45 yaşındaki motosiklet sürücüsü Uğur Şavur, seyir halindeyken ineğe çarptı. Şavur olay yerinde hayatını kaybetti.
Uğur Şavur (45) idaresindeki 09 AHA 278 plakalı motosiklet, Yukarıbilenler Mahallesi'nden Şerikanlı Mahallesi istikametine seyir halindeyken yoldaki ineğe çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Şavur'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Şavur'un cesedi, Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.