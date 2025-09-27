Eva Nielsen ve Alice Pallot'un sergileri İstanbul'da sanatseverlerle buluştu

Danimarkalı ve Fransız sanatçı Eva Nielsen'in 'Insula' ve Fransız sanatçı Alice Pallot'un 'Algues Maudites (Lanetli Yosunlar)' adlı sergileri, Institut français'de sanatseverlerle buluştu.

18. İstanbul Bienali kapsamında The Pill Paris-İstanbul galerisi işbirliğiyle açılan ve 2025 Marcel Duchamp Ödülü'ne aday gösterilen Nielsen'in sergisi, sanatçının resim, fotoğraf ve enstalasyonun kesişiminde ürettiği eserleri bir araya getiriyor.

Pallot'un "Algues Maudites Lanetli Yosunlar" başlıklı sergisi ise sanatın, güncel ekolojik ve sosyal krizleri nasıl görünür kılabileceğini ele alıyor.

Fotoğraf, bilimsel araştırma ve malzeme kullanımını bir araya getiren Pallot, Fransa'nın Brittany kıyılarında çoğalan zehirli yosunlardan yola çıkarak kirliliğin izlerini fotoğrafa taşıyor.

"OLMAMA İZLENİMİ HOŞUMA GİDİYOR"

Eserlerinde kentsel fragmanlar, mimari parçalar ve soyutlama imgelerine yer veren Eva Nielsen, yaptığı açıklamada, İstanbul'a ilk kez 10 yıl önce geldiğini, şehrin çok hızlı değişip gelişmesinin kendini çok büyülediğini ve ilham aldığını söyledi.

Eserlerinde malzeme olarak ipekten yapılan organize kumaş kullandığını belirten Nielsen, "Buradaki fikir gerçekten farklı malzemeleri, organze gibi farklı ürünleri birleştirmek, karıştırmaktı. Benim için organze, hayalet bir görünüme sahip olmayı sağlıyor. Bu bulanık bir efekt gibi. Neye baktığımızdan emin olamıyoruz. Bu olmama izlenimi hoşuma gidiyor." dedi.

Nielsen, Paris'te okurken fotoğrafçı ya da ressam olmak arasında tereddüt ettiğini dile getirerek, "Sınırları ve kategorileri zorlamayı seviyorum. Sanırım gerçekten hem bir fotoğrafçı hem de bir ressam gibiyim." ifadesini kullandı.

Açılış programında Fransa İstanbul Başkonsolosu Nadia Fanton, Institut français Türkiye Fransız Kültür Merkezi Genel Müdürü Gilles Roulland ve 212 Photography Istanbul Direktörü Banu Tunçağ konuşma yaptı.

Sanatçı Alice Pallot'un sergisi 25 Ekim'e, Eva Nielsen'ın sergisi 8 Kasım'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.