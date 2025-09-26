Yaşam

Metoroloji uyardı: Marmara'da kuvvetli rüzgar etkili oluyor! İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için fırtına uyarısında bulundu. İDO ve BUDO'nun bazı deniz otobüslerinin seferleri iptal edilirken yoğun talepten dolayı arabalı feribotlarıda yer kalmadığı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara Bölgesi için fırtına uyarısının ardından İDO ve BUDO'nun bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi. Deniz otobüsü seferleri iptal olunca arabalı feribot hattında yer kalmadı.

11 İL İÇİN SARI KOD!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara ve Kuzey Ege bölgeleri için fırtına uyarısı yapılırken İstanbul dahil 11 il için sarı kod verilmişti. Marmara Denizinde de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi.

FERİBOTLARDA YOĞUNLUK!

İptal edilen bazı seferler nedeniyle Yenikapı Yalova arabalı feribot hattında yoğunluk oluştu.

Öte yandan, arabalı feribot hattında yolcuların gemi içerisinde ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

