Metoroloji uyardı: Marmara'da kuvvetli rüzgar etkili oluyor! İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi

Giriş Tarihi: 26.09.2025 17:54

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara Bölgesi için fırtına uyarısının ardından İDO ve BUDO 'nun bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi. Deniz otobüsü seferleri iptal olunca arabalı feribot hattında yer kalmadı.

FOTOĞRAF: İHA

11 İL İÇİN SARI KOD!



