Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 141 adet sikke ele geçirildi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından kentin çeşitli noktalarında yapılan operasyonlar kapsamında 406 gram uyuşturucu madde, 141 adet tarihi sikke ve 13 bin 800 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Operasyonlarda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 26.09.2025 05:58

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; D.G. yakalanırken, şahsa ait olan Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi'ndeki ikamette yapılan aramalarda; 406 gram uyuşturucu madde, 141 adet tarihi sikke ve 13 bin 800 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

