İstanbul merkezli 19 ilde sahte vatandaşlık operasyonu: 113 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul merkezli 19 ilde düzenlenen sahte vatandaşlık operasyonunda gözaltına alınan 113 şüpheli adliyeye sevk edildi.Şüphelilerin usulsüz yöntemlerle Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişilerden kazanç elde ettiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 26.09.2025 10:18

İstanbul merkezli 19 ilde sahte vatandaşlık soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan 113 şüpheli adliyeye sevk edildi. Çeteye ait olduğu ifade edilen 5 şirkete kayyum atanırken, soruşturmaya ilişkin yeni detaylara ulaşıldı.



İstanbul'da "yabancılara sahte yoldan vatandaşlık yolu" açtıkları iddiasıyla önceki gün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan 113 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. İstanbul merkezli 19 ilde yapılan operasyonda yakalanan zanlılar, soruşturmanın yürütüldüğü Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.



Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın merkezinde inşaat sektörünün tanınmış isimlerinden, kendi adını taşıyan holdingin patronu Medet A. yer alırken, gözaltına alınanlar arasında Medet A.'nın yaklaşık 40 çalışanı ile çok sayıda gayrimenkul değerleme uzmanı olduğu kaydedildi. Soruşturmaya dair yeni ayrıntılara ulaşıldı. Usulsüz yöntemlerle Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişilerden kazanç elde ederek, 181 milyon 200 bin dolar kayba neden olduğu iddia edilen organize suç örgütünün bu yolla büyük bir vurgun yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca suç ağına ait olduğu ifade edilen 5 şirkete kayyum atandığı belirtildi.

