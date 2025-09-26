Yaşam

D-100 karayolunda hafriyat kamyonu devrildi! Yol trafiğe kapatıldı

İstanbul Büyükçekmece'de D-100 karayolunda ilerleyen bir hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak devrildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, olay güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Büyükçekmece D-100 karayolunda Güzelce-Büyükçekmece istikametinde hafriyat kamyonu devrildi. Kazada kamyon şoförü yaralandı.

D-100'DE HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ! KAZA ANI KAMERADA

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yol, devrilen hafriyat kamyonu nedeniyle trafiğe kapatıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

