D-100 karayolunda hafriyat kamyonu devrildi! Yol trafiğe kapatıldı
İstanbul Büyükçekmece'de D-100 karayolunda ilerleyen bir hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak devrildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, olay güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Büyükçekmece D-100 karayolunda Güzelce-Büyükçekmece istikametinde hafriyat kamyonu devrildi. Kazada kamyon şoförü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yol, devrilen hafriyat kamyonu nedeniyle trafiğe kapatıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.