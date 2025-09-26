Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı!
Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Ekmekçi köyü yakınlarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılırken, yangın Akçasusurluk köyüne doğru ilerledi. Jandarma ekipleri tarafından alevlerin evlere yaklaşması nedeniyle vatandaşlar bölgeden tahliye edilirken, ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.
1 KÖYDE VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ
Alevlerin köylere yaklaşması üzerine jandarma ekipleri bölgedeki evleri tedbir amaçlı boşaltmaya başladı. Yangının etkilediği alanın genişlemesi çevrede büyük endişe oluştururken, vatandaşlar güvenlik güçlerinin yönlendirmesiyle bölgeden uzaklaştırıldı.
YANGIN HIZLA YAYILDI
Çok sayıda kara ekibi yangına müdahale ederken, şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını güçleştirdi. Alevlerin geceyi adeta gündüze çevirdiği bölgede ekipler canla başla mücadele ediyor. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere 40 arazöz, 46 iş ve hizmet aracı ile 295 personel müdahale ediyor.
KONTROL ALTINA ALINDI
Ekmekçi Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün akşam henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 67 arazöz, 8 iş makinesi ve 351 personelle müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı.
Orman Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, yangının kontrol altına alındığı, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.