Bursa'da orman yangını! Alevler yerleşim yerine ulaştı: 1 köyde boşaltma kararı
Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Ekmekçi köyü yakınlarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılırken, yangın Akçasusurluk köyüne doğru ilerledi. Jandarma ekipleri tarafından alevlerin evlere yaklaşması nedeniyle vatandaşlar bölgeden tahliye edilirken, yangınla mücadele sürüyor.
1 KÖYDE VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLİYOR
Alevlerin köylere yaklaşması üzerine jandarma ekipleri bölgedeki evleri tedbir amaçlı boşaltmaya başladı. Yangının etkilediği alanın genişlemesi çevrede büyük endişe oluştururken, vatandaşlar güvenlik güçlerinin yönlendirmesiyle bölgeden uzaklaştırıldı.
YANGIN GİDEREK BÜYÜYOR
Çok sayıda kara ekibi yangına müdahale ederken, şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını güçleştirdi. Alevlerin geceyi adeta gündüze çevirdiği bölgede ekipler canla başla mücadele ediyor. Havanın kararması nedeniyle hava araçları müdahaleye katılamazken, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.