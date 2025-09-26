Bakırköy açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Bakırköy açıklarında kumanda dışı kalarak sürüklenen 13 metrelik tekne, içindeki 2 kişiyle birlikte KEGM-3 botu tarafından kurtarılarak Ataköy Marina’ya çekildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bakırköy açıklarında kumanda dışı kalarak sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 13 metre boyundaki teknenin KEGM-3 can kurtarma botuyla yedeklenerek Ataköy Marina'da emniyete alındığı bildirildi.