Antalya'da 5 milyar dolarlık miras davası! 55 yıldır devam ediyor | 4 gün süren keşif

Antalya'da 5 milyar dolarlık miras davası! 55 yıldır devam ediyor

Antalya'daki en değerli arazilerin bulunduğu Konyaaltı'nda 1970'ten bu yana süren arazi davasında, davaya konu olan arazilerin toplam değeri 5 milyar dolarak hesaplanıyor. Arapsuyu Davası olarak da bilinen davada 4 bin dönüme yakın alanın mahkeme keşfi 4 gün sürdü.

Antalya'nın en değerli arazilerine sahip Konyaaltı ilçesinde, Orman Genel Müdürlüğü ile yüzlerce mirasçı arasında 1970 yılından bu yana devam eden 4 bin dönüme yakın alandan oluşan yaklaşık 50 parseldeki davaya konu arazilerin değeri, yaklaşık 5 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Antalya'da 'Arapsuyu Davası' olarak da bilinen, Orman Bölge Müdürlüğü ile mirasçılar arasında ve mirasçıların kendileri arasındaki tapu tescil davaları, 1970 yılında bölgede yapılan kadastro çalışmasında orman tahdit sınır noktalarının belirlenmesiyle başladı. Yüzlerce mirasçı ve 50'ye yakın farklı parsele ilişkin açılan davalar, 1989 yılında Yargıtay tarafından birleştirildi. Konyaaltı'nda büyük kısımları Arapsuyu, Uncalı ve Öğretmenevleri mahallelerinde bulunan, kısmen de Altınkum ve Siteler mahallelerindeki yaklaşık 5 milyar dolar değere sahip 4 bin dönüm alanı kapsayan dava, 55 yıldır devam ediyor. 55 yıllık tarihinde çok sayıda hakim ve avukatın görev aldığı davaların mirasçı sayıları da her geçen gün artmaya devam ediyor.

Bölgedeki parsellerden birine sahip mirasçılardan ve avukatlık mesleğine başladığı 20 yıldan bu yana da ailesi adına davanın savunuculuğunu üstlenen Ali Karaca, gelinen süreci anlattı. Avukat Ali Karaca, Konyaaltı Belediyesi'nin olduğu sahil yolundan başlayıp Arapsuyu Mahallesi'nin belli bir bölgesinden geçip, Uncalı Mahallesi'ne kadar giden, 1970 yılından bu yana devam eden bir dava olduğunu söyledi. İLK DAVALAR 1947'DE BAŞLAMIŞ

Aslında ilk davaların küçük olarak 1947'de açıldığını, Orman İdaresi tarafından 1970 yılında bölgede kadastro çalışması yapılarak orman tahdit sınır noktalarının belirlenmesiyle 55 yıllık büyük davanın başladığını anlatan Karaca, "Bu tahdit sınır noktaları içerisinde kalan tüm taşınmazlarda tek tek görülen davalar Yargıtay tarafından birleştirildi. Burada yaklaşık 50 kadastro parselinden bahsetmekteyiz. Yaklaşık yüz ölçümü de 3 bin 500-4 bin dönüme tekabül etmekte. Konyaaltı Belediyesi'nin bulunduğu arka taraftan Uncalı'nın ve Arapsuyu'nun yarısını kapatacak büyüklükte bir dava" dedi.