Antalya'da 5 milyar dolarlık miras davası! 55 yıldır devam ediyor | 4 gün süren keşif
Antalya'daki en değerli arazilerin bulunduğu Konyaaltı'nda 1970'ten bu yana süren arazi davasında, davaya konu olan arazilerin toplam değeri 5 milyar dolarak hesaplanıyor. Arapsuyu Davası olarak da bilinen davada 4 bin dönüme yakın alanın mahkeme keşfi 4 gün sürdü.
Antalya'nın en değerli arazilerine sahip Konyaaltı ilçesinde, Orman Genel Müdürlüğü ile yüzlerce mirasçı arasında 1970 yılından bu yana devam eden 4 bin dönüme yakın alandan oluşan yaklaşık 50 parseldeki davaya konu arazilerin değeri, yaklaşık 5 milyar dolar olarak hesaplanıyor.
Antalya'da 'Arapsuyu Davası' olarak da bilinen, Orman Bölge Müdürlüğü ile mirasçılar arasında ve mirasçıların kendileri arasındaki tapu tescil davaları, 1970 yılında bölgede yapılan kadastro çalışmasında orman tahdit sınır noktalarının belirlenmesiyle başladı. Yüzlerce mirasçı ve 50'ye yakın farklı parsele ilişkin açılan davalar, 1989 yılında Yargıtay tarafından birleştirildi. Konyaaltı'nda büyük kısımları Arapsuyu, Uncalı ve Öğretmenevleri mahallelerinde bulunan, kısmen de Altınkum ve Siteler mahallelerindeki yaklaşık 5 milyar dolar değere sahip 4 bin dönüm alanı kapsayan dava, 55 yıldır devam ediyor. 55 yıllık tarihinde çok sayıda hakim ve avukatın görev aldığı davaların mirasçı sayıları da her geçen gün artmaya devam ediyor.
1970 YILINDAN BERİ DEVAM EDİYOR
Bölgedeki parsellerden birine sahip mirasçılardan ve avukatlık mesleğine başladığı 20 yıldan bu yana da ailesi adına davanın savunuculuğunu üstlenen Ali Karaca, gelinen süreci anlattı. Avukat Ali Karaca, Konyaaltı Belediyesi'nin olduğu sahil yolundan başlayıp Arapsuyu Mahallesi'nin belli bir bölgesinden geçip, Uncalı Mahallesi'ne kadar giden, 1970 yılından bu yana devam eden bir dava olduğunu söyledi.
İLK DAVALAR 1947'DE BAŞLAMIŞ
Aslında ilk davaların küçük olarak 1947'de açıldığını, Orman İdaresi tarafından 1970 yılında bölgede kadastro çalışması yapılarak orman tahdit sınır noktalarının belirlenmesiyle 55 yıllık büyük davanın başladığını anlatan Karaca, "Bu tahdit sınır noktaları içerisinde kalan tüm taşınmazlarda tek tek görülen davalar Yargıtay tarafından birleştirildi. Burada yaklaşık 50 kadastro parselinden bahsetmekteyiz. Yaklaşık yüz ölçümü de 3 bin 500-4 bin dönüme tekabül etmekte. Konyaaltı Belediyesi'nin bulunduğu arka taraftan Uncalı'nın ve Arapsuyu'nun yarısını kapatacak büyüklükte bir dava" dedi.
MAHKEME KEŞFİ 4 GÜN SÜRDÜ
Mirasçıların kendi aralarında ve Orman İdaresi ile olan tüm davalarının 1989 yılında Yargıtay tarafından birleştirildiğini söyleyen Avukat Ali Karaca, "Antalya Kadastro Mahkemesi büyük gayretle çözmeye çalışıyor. Fakat bunun çözümünde birtakım sıkıntılar çıkıyor. Çünkü 50 adet kadastro parselinden bahsedilmekte. Bunlara ilişkin tarafların iddiaları var. Yıllardan beri sürdüğü için yeni mirasçıları doğuyor. Mahkeme, taraf teşkili sağlamakta bile çoğu zaman zorluk yaşıyor. Geçen yaz mahkeme tarafından keşif yapıldı. Bu keşif yaklaşık 4 gün sürdü. Mahkeme hızla neticelendirmeye çalışıyor. Fakat çok sayıda mirasçı, davalı olduğundan ve çok parsel bulunduğundan kısa sürede sonuçlanmasını beklemiyoruz. Tabi ki mahkeme bittikten sonra üst kanun yolları da var. Neticeye çok yakın zamanda kavuşacağını düşünmüyoruz" dedi.
BÖLGE SİT ALANI DA İLAN EDİLDİ
Davalık alanın Konyaaltı Belediyesi sahil yolundan başlayan çok büyük bir alana tekabül ettiğini dile getiren Karaca, "Buraların ilk sahipleri bizim büyük büyük dedelerimiz. Buralarda öncesinde Kadastro Mahkemesi'nin Yargıtay tarafından birleştirilmeden önceki sonuca bağlanmış davalardaki taşınmazlar da var. Bu taşınmazlar üzerinde siteler ve yapılar kurulmuş. Ama kalan diğer büyük alanlar tamamen ekilip dikilmediği için yıllar içerisinde ağaçlarla bürünmüş, makilik ve çam ağaçlarıyla dolu. Yaklaşık iki sene önce bu alanlara ilişkin Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından bir çalışma yapıldı ve SİT kararı mevcut. Yani vatandaşlar tapularını elde edemedikleri gibi taşınmazlar üzerinde bir SİT kararı da bulunması nedeniyle dosya tamamen bir kargaşa içerisinde" dedi.