Lüks rezidans baskınında dikkat çeken detay! Gitar kutusunda kalaşnikof taşımışlardı

İstanbul Sarıyer’de şüphe üzerine durdurulan motosiklet sürücüsünün üzerinde kokain ele geçirildi. Sürücünün götürdüğü adrese operasyon düzenleyen polis, dairede kalaşnikof, çelik yelek ve tabanca buldu. Silahın gitar kutusuyla rezidansa sokulduğu tespit edilirken, şüphelilerle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Olay, 1 Eylül Pazartesi günü akşam saatlerinde Sarıyer'deki Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı motorize yunus polis, caddede uygulama yaptı. Bu sırada ekipler şüphe üzerine 34 GBJ 552 plakalı motosikleti durdurdu. Arama yapılan sürücünün üstünde kokain ele geçirildi.

KALAŞNİKOFU GİTAR KUTUSUNDA TAŞIMIŞLAR! Sabah'ın haberine göre Yakalanan kurye yapılan sorgu sonrasında uyuşturucu maddeyi cadde üzerinde yer alan bir rezidansa götürdüğünü söyledi. Polis ekipleri tarafından daireye yapılan operasyonda gitar kılıfı içerisinde kalaşnikof, iki çelik yelek, ruhsatsız tabanca, üç uzun namlulu silah mermisi, 40 tabanca mermisi, 6,62 gram kokain ve 3,80 gram marihuana ele geçirildi. Öte yandan şahısların gitar kutusunda kalaşnikof tüfeğini daireye taşıdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.