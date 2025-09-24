24 Eylül 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener: CHP İstanbul İl Kongresi yapılabilir
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener: CHP İstanbul İl Kongresi yapılabilir

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener: CHP İstanbul İl Kongresi yapılabilir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.09.2025 13:57
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, CHP İstanbul İl Kongresi’nin yapılabileceğini açıkladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener: CHP İstanbul İl Kongresi yapılabilir
YSK Başkanı Yener: CHP İstanbul İl Kongresi yapılabilir
YSK Başkanı Yener: CHP İstanbul İl Kongresi yapılabilir
Zirveye damga vuran anlar!
Zirveye damga vuran anlar!
CHP İstanbul kongresinde neler oluyor?
CHP İstanbul kongresinde neler oluyor?
CHP İstanbul kongresine durdurma talebi!
CHP İstanbul kongresine durdurma talebi!
Önemli bir kritik eşik aşıldı
"Önemli bir kritik eşik aşıldı"
Suudi Arabistan milli günü Ankara’da kutlandı!
Suudi Arabistan milli günü Ankara'da kutlandı!
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne konser soruşturması
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne konser soruşturması
Türkiye olmadan sorun çözülemez
Türkiye olmadan sorun çözülemez
Türkiye ve Mısır’dan ortak tatbikat
Türkiye ve Mısır'dan ortak tatbikat
Avrupa’da hava sahası tartışması!
Avrupa’da hava sahası tartışması!
Gazzeli çocuklardan Başkan Erdoğan’a mektup
Gazzeli çocuklardan Başkan Erdoğan’a mektup
Milli Dayanışma Komisyonu bugün toplanıyor
Milli Dayanışma Komisyonu bugün toplanıyor
Daha Fazla Video Göster