CHP'li Hasan Mutlu'nun vurgun paralarını sevgilisinin hesabına aktarmış! 5,5 milyonluk para trafiği
Geçtiğimiz günlerde düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun sevgilisi olduğu iddia edilen Çağla Konat'ın hesaplarında, 2024'te yapılan seçimlerden bu yana 5,5 milyon liralık para trafiği tespit edildi. Öte yandan Konat'ın seçimlerden 4 ay sonra piyasa değeri 3,5 milyon lira olan lüks bir araç satın aldığı da ortaya çıktı.
Sabah'ın haberine göre 64 yaşındaki Hasan Mutlu'dan 36 yaş küçük olan Çağla Konat'ın seçimlerden 4 ay sonra ise piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon TL olan lüks bir otomobil satın aldığı belirlendi. CHP'li eski Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sürüyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Mutlu'nun sevgilisi olduğu belirtilen ve kendisinden 36 yaş küçük olan Çağla Konat'ın hesap hareketlerini inceledi.
SEVGİLİNİN HESAPLARINDA 5,5 MİLYONLUK PARA TRAFİĞİ
MASAK incelemesi neticesinde, Çağla Konat'ın banka hesaplarında, Hasan Mutlu'nun Belediye Başkanı olduğu 31 Mart 2024 tarihinden bu yana 5,5 milyon TL'lik para hareketi gerçekleştiği tespit edildi.
SEÇİMDEN SONRA 3,5 MİLYONLUK LÜKS ARAÇ
Çağla Konat'ın, 31 Mart seçimlerinden 4 ay sonra ise piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon TL olan 2023 model Audi marka lüks otomobil satın aldığı belirlendi. Konat'ın Mutlu'dan 36 yaş küçük olduğu biliniyor.