Antalya'da altın susamda hasat başladı

Antalya Manavgat'ın coğrafi işaretli ürünü olma özelliği taşıyan ve "altın" olarak anılan susamda bu yıl yaklaşık 4 bin ton rekolte bekleniyor. Hasadına başlanan, başta yağ oranıyla en kaliteli susam olma özelliğine sahip altın susamın kilosu 130-140 liradan alıcı arıyor.

Giriş Tarihi: 23.09.2025 12:04

Manavgat'ın başta yağ oranı olmak üzere birçok özelliğiyle en kaliteli susam olma özelliğine sahip tescilli "altın susam"ın hasadına başlandı. Sarılar Mahallesi Hüseyin Efendi Caddesi üzerindeki 6 dönümlük tarlasında ürün hasadı yapan Ali Durmaz, bu yılın verimde geçen yıla göre daha iyi olduğunu belirterek, "Bu yıl ilk ektiğim ürün su altında kaldığı için doğrudan sürerek ikinci ekimi yaptım. Üzerindeki başaklar da çok iyi. İlaç ve gübre vermediğim, işçi çalıştırmadığım için yakıt ve tohum olarak toplam 6 bin lira dolayında masrafım oldu. 6 dönümden 60 dolayında gümül oluştu. Her gümülden ortalama 2 kilo yani 10'ar kilo susam olacağını tahmin ediyorum. Toplam 600 kilo susam bekliyorum. Bu yıl 130-140 liradan alıcı bulacağına inanıyorum" dedi.

Ali Durmaz'ın oğlu Osman Durmaz ise, otelde muhasebeci olarak çalıştığını belirterek, "Ne yazık ki artık tarımda işçi bulamıyoruz. Şu an biz ürünümüzü imece usulü akraba ve komşularımızla kaldırıyoruz" diye konuştu.

Manavgat altın susamının kilosunun geçen yıl 125 liradan satıldığı, bu yıl artan maliyetlere rağmen susamın fiyatının çok az değişmesi nedeniyle geçen yıl 45 bin dönüm alanda susam ekimi yapıldığı, 3 bin ton rekolte beklendiği belirtildi.

Manavgat altın susamı, aroması ve yağı ile öne çıkan özelliğe sahip. Diğer susamların yağ oranı yüzde 40 civarında iken Manavgat'ta yetişen susamın yağ oranının yüzde 60 seviyelerinde olduğu bilimsel analizlerle de kanıtlandı. Ürün Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası'nca coğrafi işaret alınarak tescil ettirildi.