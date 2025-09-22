Yalova'da deniz suyu çekildi! Kıyıda adacıklar oluştu

Yalova'da deniz suyunda 5 metre çekilme meydana geldi. Suyun çekilmesiyle birlikte kıyı kesimlerinde adacıklar oluşurken, uzmanlar her yıl bu mevsimlerde gerçekleşen olayın doğal olduğunu bildirdi.

Giriş Tarihi: 22.09.2025 13:30

Paylaş



ABONE OL

Yalova sahillerinde deniz suyu yaklaşık 5 metre çekildi.



Yalova sahillerindeki deniz suyu çekilmesi özellikle kent merkezi ve Çiftlikköy ilçesi sahillerinden gözlemlendi. Deniz suyunun çekilmesiyle iskelelerdeki su seviyesi düştü.



Öte yandan, deniz üzerinde su seviyesinin düşmesine bağlı olarak adacıklar oluştu. Marmara Denizi'nde her yıl aynı dönemlerde meydana gelen ve deniz şişmesi olarak bilinen doğa olayı nedeniyle bölgedeki kayalıklardaki yosunlardan su seviyesindeki düşüş gözlendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN