Tekirdağ’da Poyraz fırtınası kıyılarda kızıl yosunlara neden oldu

Marmara Denizi’nde etkili olan Poyraz fırtınası, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi kıyılarında denizdeki kızıl yosunların sahillere sürüklenmesine sebep oldu.

Giriş Tarihi: 22.09.2025 14:19

Balıkçılar, gece yarısı avcılıklarını tamamladıktan sonra sabah itibarıyla limana dönerken fırtınanın etkisini arttırdı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi balıkçılarından Erdal Coşkunçay, kıyılara sürüklenen kızıl yosunlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Her sene aynı durum oluşuyor. Poyraz sert olduğu zaman denizin açıklarındaki kızıl yosunlar kıyılara sürükleniyor. Vatandaşlarımız bazen bunu deniz kirliliği sanıyor ama bu tamamen denizin doğal döngüsü. Rüzgarla tekrar kendini yenileyecek" dedi.

Coşkunçay, balıkçılık faaliyetlerinin Poyraz fırtınasına rağmen sürdüğünü ifade ederek, "Bölgemizde hafif bir Poyraz var, faaliyetlerimize devam ediyoruz.

Akşam sezonun ilk palamutunu tuttular; kiminde 100 çift, kiminde 50 çift vardı. Uzatma ağlarıyla da 5-10 tane lüfer alındı. Gırgırlarda havalar açılınca kolyoz ve istavrit avlamaya çalışıyorlar" şeklinde konuştu.