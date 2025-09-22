Plakasız sürücünün tehlikeli gösterisi tepki çekti!

Tokat'ın Erbaa ilçesinde güvenlik önlemi almadan plakasız ve kasksız motosiklet üzerinde tehlikeli gösteri yapan sürücü hem kendi hemde diğer sürücülerin hayatını riske attı.

Giriş Tarihi: 22.09.2025 18:21

Tokat'ın Erbaa ilçesinde plakasız ve kasksız motosiklet sürücüsü trafikte yaptığı tehlikeli gösteriyle hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını riske attı.



Erbaa ilçesi D-100 Karayolu üzerinde plakasız ve kasksız bir motosiklet sürücüsü, yaptığı tehlikeli gösteriyle yürekleri ağza getirdi. Ellerini gidondan tamamen çekip, motosikletin üzerine yatarak ilerleyen sürücü hem kendi hayatını hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini hiçe saydı. O anlar D-100 Karayolu'nda seyreden vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.



Görüntülerde, sürücünün hiçbir koruyucu ekipman kullanmadığı, motosikletin plakasız olduğu ve kontrolsüz bir şekilde motosiklet üzerinde yatarak yol aldığı açıkça görülüyor.

