Önce sel sonra çığ! Rize'de kar felaketinde 15 kişi mahsur kaldı

Giriş Tarihi: 22.09.2025 22:05

Rize haftasonu şiddetli yağış ile birlikte sel ve heyelana, yüksek kesimlerde ise kar yağışına maruz kalırken, bu akşam da Eylül ayında çığı yaşadı.

FOTOĞRAF: İHA



Çamlıhemşin ilçesine bağlı Tirovit Yaylası'nda haftasonu yağan kar sonrası meydana gelen çığ büyük tehlikeye yol açtı. Edinilen bilgilere göre, yaylaya 50 cm üzerinde kar düşmesi ve bugün havanın açması çığı tetiklerken, büyükbaş hayvan yüklü bir araç yoldan çıkarak uçurum kenarında asılı kaldı. Araçtaki şoför ve yanındaki yolcular büyük panik yaşarken, olayda şans eseri can kaybı olmadı. Çığ nedeniyle 15 kişi ve 6 araç yayla yolunda mahsur kaldı.