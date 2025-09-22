Mersin’de kaldırıma çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
Mersin'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkıp, ağaca çarparak durabilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Toroslar ilçesi Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Ö., yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkıp, ağaca çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ve yanındaki Kadir Ç., itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 2 yaralı, ambulanslarla Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.