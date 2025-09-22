Kastamonu'da tümülüsü andıran tepedeki mağaranın turizme kazandırılmasını istiorlar

Kastamonu'da tümülüsü andıran tepe içerisinde yer alan ve altın rengi sarkıtların bulunduğu mağara, görenleri hayran bırakıyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar mağaranın incelenerek turizme kazandırılmasını istiyor.

Kastamonu il merkezin 14 kilometre uzaklıkta bulunan Kırışoğlu ile Ahlatcık köylerinin kesiştiği Kızıltepe olarak adlandırılan tepede yer alan mağara içerisindeki altın sarısı rengindeki sarkıtlarla görenleri heyecanlandırıyor. Kemik ve iskelet kalınlarının da bulunduğu mağara bu özelliği ile dikkat çekiyor. Merkez Ahlatcık köyü muhtarı Atıf Yücebıyık'ın daveti üzerine mağarada Kastamonu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal tarafından inceleme yapıldı. Tümülüsü andıran tepe üzerinden girilen ve 5 ayrı ayrılan mağarada yaklaşık 100 metre ilerleyebildiğini ifade eden Haberal, mağaranın birçok bölgesinde defineciler tarafından kazı yapıldığını dile getirdi.

Haberal, mağaranın ilginç bir yapıya sahip olduğunu ve turizme kazandırılması gerektiğini kaydetti.



Yaptığı incelemeyle ilgili bilgiler veren Haberal, "Mağara, bir yolun üstünde yumurta şeklinde tepede, adeta bir tümülüsü andıran dağın tepesinde bulunuyor. Biz o dağın tepesine çıktık ve kayanın içerisindeki boşluğu gördük. Ancak bir kişi sığabilir şekildeki boşluktan mağaraya girdik. Ardından mağara gittikçe genişledi. Genişledikten sonra mağara içerisinde 5 tane ayrılan kol gördük. Odalar şeklinde geniş boşluklar bulunuyor. Buralarda sarkıtlar var, görsellik açısından çok güzel. Mağaranın oluşumunu tamamlanmamış. Şu ana kadar biz 5 tane kol tespit edebildik. Tuza benzer taşlar var. Onu anlayamadım ama kireç olduğu belli oluyor. Duvarlara elimizi sürdüğümüzde kireç şeklinde bembeyaz oluyor. Farklı renkler de var. Şu görsellikler çok güzel. Bir de bazı yerlerde çökmeler var. Kayalar kendiliğinden düşmüş, kopmuş. Bu mağaranın başka bir çıkış yönünün olduğunu da düşünüyorum. Çünkü dağın bir kitlede bir yerden girişi, bir diğerinden de çıkışı olması lazım. Biz ancak 5 kola kadar gittik. Biz ancak 100 metreye yakın inebildik, aşağıya doğru iniyoruz. Biz dağın tepeden aşağı doğru mağaraya iniyoruz. Muhteşem, belki alttan da bir çıkışı vardır" dedi.



Mağarada uzmanların ya da mağaracıların inceleme yapması gerektiğini söyleyen Haberal, "Bizim amacımız burayı turizme kazandırmak. Hem Kastamonu'ya yakın hem de merkezi bir yerde, şehir merkezine 14 kilometre, Araç ilçesine 30 kilometre mesafesi bulunuyor. Eğer burası turizme kazandırılırsa özellikle İstanbul'a gidenlerin uğrak yeri haline gelebilir. Mağara çekicilik anlamında turizm destinasyonu olabilir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.



Merkez Ahlatcık köyü muhtarı Atıf Yücebıyık ise, "Buraya Büyük Kızıltepe diyoruz. Çocukluğumuzda hayvanları otlatmaya gelirdik. Büyüklerimiz, burada bir mağara olduğunu, rivayete göre bir çıkışının Kastamonu'dan çıktığını söylerdi. Bir rivayete göre de Yanan Han denilen bir yere ulaştığı söyleniyor. İçeride 3-5 tane kolu olduğu söyleniyordu. Bu mağara da turizme kazandırılırsa çok mutlu oluruz. Çünkü burası Kastamonu'ya yakın olan bir bölge. Sonra ana yola da yakın, çevre köylerimiz de buradan yararlanır" ifadelerini kullandı.

Merkez Kırışoğlu köyü eski muhtarı İhsan Kırışoğlu da, "Büyüklerimiz, bu mağaranın içerisine girdiklerini, içerisinde büyük odaların olduğunu söylemişlerdi. Ben, mağaraya girmedim, başka bir bilgim yok. Bizler de bu mağaranın incelenip turizme kazandırılmasını talep ediyoruz. Bu sayede çevre köylerimiz bundan faydalanır diye düşünüyorum" diye konuştu.