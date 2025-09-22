Kadıköy'de maganda dehşeti! Araçla çarptığı kadın bayıldı

Giriş Tarihi: 22.09.2025 14:51

Olay, 19 Eylül Cuma günü Caddebostan Mahallesi 'nde Erenköy'de bir ortaokulun önünde meydana geldi. İddiaya göre, kızı M.Y.'yi (9) okuldan aldıktan sonra motosikletle yolda ilerleyen Fati Y. (41) eve doğru yola çıktı. O sırada 3 tekerlekli araçla yolda seyreden bir kişi Fati Y.'yi sıkıştırdı. Aralarında çıkan tartışmada araçla ilerleyen kişi kadına vurmaya başladı.

(Foto: DHA)

ÇEVREDEKİLERİ BIÇAK ÇEKİP TEHDİT ETTİ; KADIN BAYILDI

Bir süre sonra şüpheli eline bıçak alarak duruma tepki gösterenlere tehditlerde bulundu; kalp hastası olduğu öğrenilen kadın bayılarak yere yığıldı. Çevredekiler yere yığılan kadının yardımına koşarken, bazı kişiler ise kaçan kişinin plakasını polis ekiplerine bildirdi. Şüpheli daha sonra 3 tekerlekli aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Bıçaklı şüphelinin çocuğunun aracının olay sırasında arka koltukta olduğu ve ağladığı görüldü. Olay sırasında çevredekiler araçta çocuk olduğunu söyleyerek şüpheliye tepki gösterenleri engellemeye çalıştı. Olay anı hem cep telefonu hem de güvenlik kamerasına yansırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

SALDIRGAN VELİ TUTUKLANDI

Saldırgan Ahmet S. ve Fati Y.'nin öğrenci velisi olduğu, saldırganın Fati Y.'ye yaklaşık 4 ay önce hakaret ettiği, aralarında bu nedenle husumet olduğu öğrenildi. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin yaptığı çalışmada saldırgan Ahmet S., polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Ahmet S. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Kasten yaralama' ile 'Tehdit-hakaret' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BANA ARACIYLA ÇARPIP TOKAT ATTI"

Diğer yandan saldırıya uğrayan Fati Y.'nin ifadesi ortaya çıktı. Mağdur kadın ifadesinde, 34 KUL 413 plakalı motosikletiyle okul önüne çocuğunu almaya geldiği sırada daha önceden aralarında husumet bulunan 34 MGN 996 plakalı 3 tekerlekli aracın sürücüsü Ahmet S.'nin aracıyla kendisine hafif şekilde çarpıp bir anda tokat atıp vurduğunu söyledi. Fati Y. saldırganın kendisine bıçak çektiğini ardından da, orada bulunan öğrenci velilerinin araya girdiğini ve Ahmet S.'nin motosikletiyle olay yerinden uzaklaştığını da ifadesinde belirtti.