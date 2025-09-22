Burdur'daki orman yangını söndürüldü

Burdur'un Bucak ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Giriş Tarihi: 22.09.2025 23:09

Paylaş



ABONE OL

Burdur'un Bucak ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.



Yangın, akşam saatlerinde Bucak ilçesi Sazak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN