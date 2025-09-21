Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü kaldırıma savruldu: 1 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 21.09.2025 11:49

Paylaş



ABONE OL

Kaza, gece saat 23.30 sıralarında Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, deniz istikametinden çarşı yönüne seyir halinde olan Tunahan T. idaresindeki 07 UV 279 plakalı motosiklet ile çarşı istikametinden Uğur Mumcu 17. sokağa dönmek isteyen Nursima Ç.'nin kullandığı 07 CBE 387 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kaldırıma savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.