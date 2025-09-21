Yaşam

Murat Nehri'nde korku dolu anlar! Baraj kapakları açıldı mahsur kaldılar

Elazığ'da Beyhan Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla 4 kişi, Murat Nehri'nde oluşan adacıkta mahsur kaldı. Durumun ihbar edilmesi ile olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Mahsur kalan 4 kişi ekiplerin botları ile kurtarılarak kyıya çıkarıldı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde Beyhan Barajı'nın kapaklarının açılması sonucu Murat Nehri'nde oluşan adacıkta 4 kişi mahsur kaldı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis, ambulans ve Palu Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. Kurtarma ekipleri, bot yardımıyla mahsur kalan 4 kişiyi güvenli bir şekilde kıyıya ulaştırdı.

Mahsur kalanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

