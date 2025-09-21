Manisa'da okulda mahsur kalan 3 öğrenciyi itfaiye kurtardı

Giriş Tarihi: 21.09.2025 17:16

Bu sırada görevliler, içeride öğrencileri fark etmeyip kapıları kilitleyerek okuldan ayrıldı. Öğrenciler, tuvaletten çıkınca, mahsur kaldıklarını fark edip, çevredekilerden yardım istedi.

Turgutlu 'daki bir ortaokulda verilen hafta sonu kursundaki öğrenciler, ders bitiminde ihtiyaçları için tuvalete girdi.

Vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine okula Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, merdivenli araç ile öğrencileri kurtardı.