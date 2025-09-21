Irak’ta bombalı saldırı! Ölüler ve yaralılar var

Irak’ın batısındaki Anbar vilayetinde güvenlik güçlerine yönelik bombalı saldırı düzenlendi. 2 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 1 kişi de yaralandı. Konuya ilişkin yapılan açıklamalarda ise saldırıda söz konusu barınaklarda bulunan bir grup teröristin öldürüldüğü aktarıldı.

Giriş Tarihi: 21.09.2025 23:12

Irak'ın batısındaki Anbar vilayetinde güvenlik güçlerine düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

2 KİŞİ ÖLDÜ 1 YARALI VAR

Irak'ta güvenlik güçlerine bombalı saldırı düzenlendi. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin batısındaki Anbar vilayetinin Suhul Rava bölgesinde arama-tarama operasyonu gerçekleştiren Terörle Mücadele Birimi ekiplerinin konvoyuna bombalı saldırı düzenlendiği belirtilerek, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, Anbar İstihbarat ve Terörle Mücadele Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Birimi'nin birkaç gün önce terör örgütü DEAŞ'ın barınaklarını hedef alan hava saldırısının gerçekleştiği bölgede arama-tarama faaliyetinde bulunduğu belirtilerek, saldırıda söz konusu barınaklarda bulunan bir grup teröristin öldürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, Suhul Rava bölgesinde gerçekleştirilen arama esnasında çok sayıda el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirildiği de kaydedildi.

