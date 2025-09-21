Hatay'da zeytinlik alanda yangın!
Hatay'ın Altınözü ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Yangında zeytinlik alan zarar gördü.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın, Altınözü ilçesi Yolağzı Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan zeytinlik alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Çıkan yangında zeytinlik alan zarar gördü.