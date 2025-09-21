Adana’da geri dönüşüm fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Giriş Tarihi: 21.09.2025 23:34

Fotoğraf (İHA)

Yangını fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri alevlerin fabrika binasına sıçramasını önlerken, yangının çevreye yayılmaması için alanı tamamen kontrol altına aldı.

Bahçedeki atık malzemelerin tutuşmasıyla büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yaklaşık 17 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.