Göztepeli taraftarlar arasında kanlı kavga! 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle Göztepe taraftarı 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirirken 6 kişi de yaralandı.

Giriş Tarihi: 20.09.2025 05:27

Olay, saat 22.40 sıralarında Mithatpaşa Caddesi Göztepe Parkı'nda, Göztepe taraftarı olan iki grup arasında yaşandı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçak ve silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda M.C.T. (28), M.O. (33), Ö.Y. (36), M.B.E. (23), K.D. (25), G.K. (9) ve Emircan Övüç (24) tabancayla vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan Emincan Övüç, kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

