Diyarbakır'da akılalmaz olay! Kuyumcunun dikkatini dağıtıp altın çaldılar

Diyarbakır'da çarşaflı 3 kadın, kuyumcunun dikkatini dağıtarak, yaklaşık 2,5 kilogram altın çaldı. İş yeri sahibinin durumu fark etmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel, şüphelilerin 2 saatte yakalandığını ancak çalınan altınlara henüz ulaşılmadığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 20.09.2025 15:03

Paylaş



ABONE OL

Olay, sabah saatlerinde, merkez Sur ilçesi Gazi Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. İş yerine gelen çarşaflı 3 kadın, kuyumcunun dikkatini dağıtıp yaklaşık 2,5 kilogram altın çaldı. İş yeri sahibinin durumu fark etmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Şüpheliler, Silvan kara yolu ve Seyrantepe-Hilvan güzergahlarında oluşturulan uygulama noktalarında yakalanıp gözaltına alındı.

"2 SAATTE YAKALANDILAR"

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel, şüphelilerin 2 saatte yakalandığını ancak çalınan altınlara henüz ulaşılmadığını ifade ederek, "Olay, saat 08.00 civarında, esnafımız vitrini dizerken gerçekleşmiş. Çarşaf giyimli kadın şahısların dikkat dağıtması sonucu kutuda bulunan yaklaşık 2,5 kilogram altın ürün çalınmıştır. Olayın odamıza intikaliyle birlikte emniyet birimlerimiz hızlıca bilgilendirilmiş ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği büyük bir titizlikle harekete geçmiştir. Yapılan çalışmalar sonucu, şehrimize dışarıdan geldikleri anlaşılan ve 'Antalya Grubu' olarak bilinen 6 kişilik organize hırsızlık çetesi, olayın üzerinden yalnızca 2 saat gibi kısa bir süre sonra şehrin çıkış noktalarında yapılan başarılı operasyonlarla yakalanmıştır. Çalınan ürünlerin akıbetiyle ilgili detaylı çalışmalar başlatılmıştır" dedi.