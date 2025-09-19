Yedigöller doğa tutkunlarını sonbaharın güzelliğinde yolculuğa çıkarıyor
Sonbahar renklerine bürünen Bolu'daki Yedigöller Milli Parkı, ziyaretçilerine doğayla iç içe huzurlu ve sakin vakit geçirme imkanı sunuyor.
Yüzde 65'i ormanlarla kaplı Bolu'nun "orman denizi" olarak anılan ve adını bünyesinde barındırdığı Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl'den oluşan 7 gölden alan milli park, kayın, gürgen, meşe, kızılağaç, akçaağaç, karaağaç, titrek kavak, sarı ve kara çam, köknar, fındık, ıhlamur ve dişbudak ağaçlarına ev sahipliği yapıyor.
Yeşil, sarı ve kahverengi tonlarının hakim olduğu Yedigöller, doğa tutkunlarını sonbaharın güzelliğinde yolculuğa çıkarıyor.
Sonbaharın serinliğine ve büyüleyici renklerine teslim olan milli parkın sunduğu güzel manzara, fotoğraf tutkunları tarafından ölümsüzleştiriliyor.
Piknik alanları, seyir terasları ve dinlenme noktaları da bulunan Yedigöller'i ziyaret edenler, yürüyüş yaparak doğayla iç içe olmanın tadını çıkarıyor.
Zengin bitki örtüsü ve yaban hayatıyla da dikkati çeken milli park, geyik, karaca, ayı, kurt ve sincap gibi birçok canlıya ev sahipliği de yapıyor.
Alanın korunması için çalışmalarını sürdüren Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, ziyaretçilerin doğaya zarar vermemesi için uyarılarda bulunuyor.
Her mevsim çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Yedigöller, sonbaharın güzelliğini yaşamak isteyenleri ağırlıyor.
Yedigöller'de sonbahar manzarası havadan görüntülendi.