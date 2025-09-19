Muğla'da orman yangını! Ekiplerin canhıraş müdahalesi sürüyor

Muğla'nın Milas ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve Muğla Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sev edildi. Yetkililerden yapılan açıklamada müdahalesi devam ettiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre Milas ilçesine bağlı Kıyıkışlacık mahallesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı yangını gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve Muğla Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi bölgeye gelen ekiplerin müdahalesi sürüyor.

